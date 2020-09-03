"الهجرة" تروج لفرص الدراسة داخل مصر بين المصريين بالخارج بـ7 إجراءات

بدأت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعريف الطلاب الدارسين بالخارج بفرص التعليم في الجامعات المصرية.

يأتي ذلك عقب انتهاء الدولة من إنشاء جامعات أهلية تقدم أعلى مستويات التعليم الجامعي، بما يوازي كبريات الجامعات العالمية، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 10 جامعات جديدة، وتأتي تلك التحركات كالآتي:

1- تعريف الطلاب بمكونات الجامعات المصرية التي تقدم تعليمًا على غرار التعليم بالخارج.

2- ستضم الوزارة تلك التحركات إلى مبادرة "شباب الدارسين بالخارج".

3- ستعرف الوزارة الدارسين بالخارج على التخصصات العلمية الموجودة بتلك الجامعات.

4- ستعرض على الطلاب الإمكانيات التكنولوجية الموجودة بها، واعتبارها "جامعات ذكية".

5- ستدعو الوزارة هؤلاء الطلاب بالعودة للبلاد للدراسة بتلك الجامعات.

6- ستنظم الوزارة زيارة لعدد من الشباب الدارسين بالخارج لجامعة "الجلالة" كنموذج لتلك الجامعات.

7- سيلقي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محاضرة لعدد من الدارسين بالخارج لتعريفهم على آخر تطورات التعليم العالي.

تأتي تلك التحركات في إطار البرنامج الذي تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين بالخارج؛ لتعزيز صلتهم بالوطن وتعريفهم على ما يجري على أرض مصر من تنمية حقيقة في كافة المجالات ولاسيما في قطاع التعليم وخصوصًا التعليم العالي.