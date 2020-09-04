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محمود مسلم

سقوط هارب من 77 حكما قضائيا وغرامات بـ10 ملايين جنيه بالقاهرة

كتب:

الوطن
11:09 ص | الجمعة 04 سبتمبر 2020
المتهم

المتهم

تمكنت القوة الأمنية التابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين بنطاق مديرية أمن القاهرة من ضبط "مقاول - مقيم بدائرة شرطة مصر القديمة" مطلوب التنفيذ عليه في 77 حكم حبس جزئي وغرامات في قضايا "مباني، استيلاء، سرقة تيار كهربائي، تبديد، نصب" بإجمالي حبس 14 عاما و3 أشهر، وغرامات مالية مستحقة بلغت نحو 9.041.387 جنيه.

واعترف المتهم بالأحكام الصادرة ضده، واتخذت الإجراءات القانونية.

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