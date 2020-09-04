شاكر: مشروعات الربط تمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الربط الكهربائي العربي الشامل يحظى باهتمام الملوك الرؤساء العرب باعتباره أحد أهم المشروعات التكاملية التي تمهّد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء، لافتا إلى أنه تم إعداد دراسة الربط العربي الشامل من قبل المجلس الوزاري بمعاونة البنك الدولي والصندوق العربي من خلال ملاءمة الأطر التشريعية والتنظيمية لتوسيع التبادلات التجارية.

وأشار شاكر لـ"الوطن" إلى أن مشاريع الربط الكهربائي بين الدول أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، التي تتمثل في تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا، لافتا إلى أهمية مشاريع الربط في تدعيم الأمن بين الدول والاستقرار السياسي بسبب خلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترة الإنشاءات والتشغيل.

وأكد أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستيعاب الطاقات الضخمة التي سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى اعتبار الربط إحدى الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، وأنه يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر في استخدام الطاقة الأولية.

وقال إن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقا "مع الأردن" وغربا "مع ليبيا" ويجري العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائي مع دول المشرق والمغرب العربي بالإضافة إلى مشروع الربط الجاري تنفيذه مع المملكة العربية السعودية ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.

وأكد أن إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن يهدف إلى وصول سعة الربط الكهربائي إلى 2000- 3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حاليا من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر "HVDC" وهو خط يمكن من خلاله ربط الأردن ثم لبنان وسوريا والعراق وغيرها من الدول.

وأوضح أن الوزارة تمضي قدما في استكمال مشروع الربط بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد 500 ك. ف، متوقعا بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع فى 2021.