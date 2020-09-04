مستجدات العاصمة الجديدة: مبنى البرلمان يحوي أعلى قبة بالشرق الأوسط

سلطت قناة "extra news"، في تقرير أذاعته أمس، الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة، وأهميتها وتطوراتها وآخر ما توصلت له من إنجازات، قبل انتقال الحكومة للعمل وإدارة البلاد من العاصمة الجديدة.

وقال محمود كامل، مهندس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية، مميز لأنه بُني على التراث الفرعوني كما أنه مكون من 3 مداخل رئاسية، موضحًا أن البنود التي تقوم عليه شركة المقاولون العرب في مشروع بناء مبنى البرلمان بالعاصمة، تأتي بشكل مختلف في التنفيذ والتخطيط.

وأضاف "كامل"، خلال حديثه من أمام مبنى البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، أن العمل بمشروع بناء مثل هذا المبنى الضخم يّكسب خبرة كبرى للمهندسين.

ومن ناحية أخرى، أكد عمر عثمان، مهندس بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال نفس التقرير، أن هناك اهتمام كبير من قبل شركة المقاولون العرب بالعاملين والمهندسين القائمين على العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنها توفر الكمامات على جميع المداخل والمخارج، بالإضافة إلى توعية المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي.

فيما قال المهندس طارق صفي الدين، مدير مشروع مبنى البرلمان بـالعاصمة الإدارية، إن المشروع تم استلامه في 1 من أكتوبر 2017، فتم استلام الرسومات التصميمية والأرض من قبل شركة المقاولون العرب للعمل عليها وإنجازها سريعًا، مؤكدًا أن المقاولون العرب قائمة على إنشاءات عديدة بالعاصمة الإدارية وقامت بوضع جميع التخطيطات وجلب الاستشاريين للوقوف على المشروع وتنفيذه سريعًا.

وأضاف "صفي الدين"، أن المشروعات القائمة حَالِيًّا في العاصمة الإدارية الجديدة كبيرة جِدًّا، ولم تتكرر من قبل في مصر، والمبنى الرئيسي للبرلمان، مقام على مساحة 18 ألف متر مسطح، كما أن المجلس يحوي قبتين، واحدة على ارتفاع 33 مترا من أرضية القاعة، وأخرى تعلوها وتصل لـ65 مترا، مؤكدًا أنها أعلى قبة بالشرق الأوسط.

وأوضح مدير مشروع مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية، أن مبنى البرلمان يتوسطه قاعة المجلس تسع 1000 نائب، بالإضافة إلى بلكونة للإعلامين والزائرين 300 زائر.

ورصد التقرير، تفاصيل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع البرح في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، كما أنه من المقرر أن يبلغ ارتفاع البرج نحو 385 مترًا، أي حوالي 78 دورًا، وبذلك يعتبر أعلى برج في قارة أفريقيا.

ويُعد البرج الأيقوني واحدًا من 20 ناطحة سحاب تقام بحي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، وسوف يصبح البرج فريدًا من نوعه من حيث الارتفاع والتصميم والتنفيذ على المستويين المصري والأفريقي.

فيما أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن نقل ما يحدث الآن في مصر بموضوعية يرد على الانتقادات الخارجية، فالشعب المصري يعيش على مساحة 7% من الأرض، "الدولة لو بدون المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة هيكون هناك ازدحام وتكدس كبير وانتهت الدولة المصرية"، وذلك خلال مداخلة على "مانشيت"، على شاشة "extra news"

وأضاف "جبر"، أن الدولة المصرية تحدث بها إنجازات حقيقة لم تحدث على مدى التاريخ، حيث إن هناك العديد من المشروعات الكبرى القائمة في الدولة وتُنجز بتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الإعلام المعادي يهاجم الدولة المصرية بسبب خراب دول الجوار، فالدولة المصرية مستمرة في البناء والتعمير والدول التي في الجوار مهدمة.