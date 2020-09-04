توزيع 2 طن لحوم بلدية على المستحقين بجنوب سيناء

تسلمت مديرية أوقاف جنوب سيناء، طنين من لحوم الأضاحي، من الوزارة، اليوم، لتوزيعها على المستحقين، وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، أن الوزير، الدكتور محمد مختار سلم المحافظة طنين لحوم بلدية طازجة، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى توزيع اللحوم على المواطنين، بالتنسيق بين إدارات الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، للوصول لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن إجمالي ما وصل للمحافظة من لحوم الأضاحي حتى الأن 8 أطنان من اللحوم، من إجمالي 15 طنًا، حصة المحافظة طبقًا لتصريحات وزير الأوقاف اليوم خلال افتتاح 7 مساجد بالمحافظة .