حماية المستهلك: ضبطنا تجاوزات كثيرة في صناعة الكمامات والمطهرات

قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل داخل الجهاز كان مضاعفا الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، بشأن الرقابة على المعقمات والمطهرات، والتي كان كثير منها مغشوش، مشيرا إلى أنه كان هناك تركيزا كبيرا في التواجد بالأسواق بمراقبة الأسعار بالصيدليات.

وأضاف "فرج" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أنهم تعاونوا مع كل أجهزة الدولة في الرقابة على الأسواق، "لقينا مصانع كتيرة في بير السلم وفي مزرعة وأماكن غريبة لإنتاج الكمامات المغشوشة"، مؤكدا أنهم مستمرين في تنظيم الحملات الرقابية، وأعداد الكمامات المغشوشة أصبحت منخفضة حاليا.

وأشار إلى أن أي خدمة منقوصة من حق المستهلك إعادة تقديمها أو جبر النقص فيها، هو ما جرى في مسألة مصاريف "باصات" المدارس، مؤكدا أنه حتى إذا حقق صاحب المدرسة خسارة عليها أن يتحملها، مشددا على أن تدخل جهاز حماية المستهلك بناء على القانون.