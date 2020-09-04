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جولة مفاجئة لمدير الشباب والرياضة تكشف تغيب العاملين بمراكز القليوبية

كتب:

حسن صالح
09:59 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
جانب من الجولة

جانب من الجولة

فاجأ الدكتور "محمود الصبروط" مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، مراكز شباب إدارتي بنها وطوخ بزيارة ميدانية للوقوف على انضباط العاملين والتزام المراكز باتباع الإجراءات الوقائية وتنفيذ الأنشطة.

وتفقد "الصبروط" مركز شباب "كفر مناقر" ببنها والتقط صورًا تذكارية مع فريق الصم أثناء تدريبهم بالمركز، وتبين غياب العاملين بمركزي شباب ميت العطار والفاخورة، وكشفت الجولة غلق مركز شباب كفر طحلة.

وشملت الزيارة مراكز شباب طوخ، حيث تبين انضباط العاملين بمركز شباب "أكياد دجوي" بينما تبين غياب العاملين في مراكز "جزيرة الأحرار، برشوم الصغرى، والسيفا"، وقرر مدير عام الشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتغيبين لتحقيق الانضباط داخل مراكز الشباب، بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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