إتمام العملية التعليمية تمنع استعادة جزء من مصروفات الترم الثاني

قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن وزارة التربية والتعليم، أعلنت إتمام العملية التعليمية، ولها اليد العليا في تقييم ذلك، وبذلك ليس من حق أولياء الأمور، استعادة جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، أن الوزارة أيضا معنية باستخراج شهادات الطلاب، وإذا صدرت عن الوزارة بأحقية ولي الأمر في بعض المستحقات، يتدخل جهاز حماية المستهلك حينها ونصدر قرار ملزم.

وأشار إلى أنه تم مراعاة أصحاب المصالح والعملية التعليمية، بحيث يتم خصم تلك الأموال، من أي مصروفات مستحقة على ولي الأمر، مؤكدا أن بعض المدارس الدولية التزمت، وهناك بعض المدارس تتحايل على المستهلكين.