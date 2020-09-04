المفتي: كل هيئات الصلاة صحيحة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك خلاف فقهي في مسألة وضع اليدين عند الصلاة، هل تُضع اليد اليمنى على اليسرى أم ترسل إلى الجانبين، موضحًا أن هناك اختلاف مذهبي في هذه القضية، مؤكدًا أنه ينبغي مرعاة الخصوصية لكل مذهب، حيث إن كل هذه الهيئات في الصلاة صحيحة.

وأكد "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن منهجية العلماء في التعامل مع مثل هذه الخلافات منفتحة، حيث إن زجر أحد في صلاته هو خلل في المنهج.

وتابع: "شيوخ بتروح مساجد وتقول للمصلين في خطأ في الصلاة، ده خلل في المنهج في التعامل مع مثل هذه القضايا"، موضحًا أن كل هيئات الصلاة صحيحة، حيث إن من يزجر أحدا على استخدام هيئة مختلفة في الصلاة هي محاولة لغرس رؤية معينة.

وأشار إلى أن الإمام الشافعي في زيارته للعراق صلى الفجر في مسجد أبو حنيفة النعمان، حيث إنه يرى قنوت الفجر سنة إلا أنه لم يصل القنوات احترامًا للإمام.