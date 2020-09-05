التموين: تشميع أي مخبز يخالف وزن الرغيف

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تقوم بحملات تفتيشية يومية على المخابز للتأكد من تطبيق قرار توحيد وزن الرغيف بـ90 جراما، معلنة لائحة عقوبات ضد أي مخبز يخالف وزن الرغيف.

وأشار "كمال"، لـ"الوطن"، أنه لو ثبت مخالفة المخابز لوزن الرغيف المقدر بـ90 جراما، توقع غرامة للعقوبة لأول مرة قدرها من 600 جنيه لـ ألف جنيه.

وأوضح "في حال تكرار المخالفة، تطبق عقوبة الغلق من شهر لـ ثلاث شهور وتصل في حال التغليظ لسحب رخصة المخبز نهائيا"، كاشفًا أنه من حق المواطن الحصول على خمسة أرغفة يوميا بقيمة خمسة قروش للرغيف الواحد.

وزير التموين لـ"الوطن": إعادة صياغة منظومة دعم الخبز

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن تثبيت وزن الرغيف جاء بناء على الدراسات التي تمت حتى يمكن الحفاظ على المواصفات والجودة وكذلك استمرار العملية الرقابية والحفاظ على أموال الدعم لتصل لمستحقيه.

وأشار المصيلحي، أنه قد تم زيادة دعم رغيف الخبز من 50 مليار جنيه العام الماضي، إلى 53 مليار جنيه هذا العام، وبالتالي كان لابد من إعادة صياغة منظومة دعم رغيف الخبز للمحافظة على هذه الأموال.