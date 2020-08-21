تحرك برلماني لإلغاء قرار تخفيض وزن رغيف الخبز: "يخالف توجيهات الرئيس"

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، طالبت خلاله بضرورة إلغاء قرار تخفيض وزن رغيف الخبز، وإيجاد آلية بديلة لتنفيذ مطالب أصحاب المخابز.

وشددت النائبة في بيان لها، على أن قرار تخفيض وزن رغيف الخبز، يأتي بمخالفة صريحة للتوجيهات الرئاسية بشأن عدم إضرار الطبقة الفقيرة، خاصة أن رغيف الخبز يعتمد عليه أكثر من نصف الشعب.

وأشارت إلى أن خفض وزن رغيف الخبز تجاهل بشكل فج للمؤشرات والإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي أعلن فيه عن ارتفاع معدل الفقراء، ناهيك عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

ونوهت داليا يوسف بأن قرار خفض وزن رغيف الخبز ليس فى مصلحة المواطن، ويستجيب لمطالب أصحاب المخابز على حساب المواطن رغم أنه الأجدر بالدعم.

وطالبت بضرورة إعادة النظر في القرار، وإيجاد آلية أخرى لتلبية مطالب أصحاب المخابز دون أي مساس برغيف الخبز، سواء في وزنه أو سعره أو العدد المخصص لكل مواطن يوميًا.