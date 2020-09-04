شوقي: إدارة SAT قالوا لنا مش هنرجع الامتحان مصر إلا لما نحوله إلكتروني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أزمة انتشار جائحة كورونا تسببت في توقف امتحان الـsat على مستوى العالم، بالإضافة إلى امتحان الـig في شهري مارس وإبريل.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "عملنا كل ما نستطيع وعرضنا إدارة الامتحان على شركة كولدج بورد الشركة المسؤولة عن امتحان السات يوم الجمعة الماضي ويوم الإثنين".

وتابع، أن امتحان الـig الإنجليزي والأمريكي ما زال يجرى على ورق ومن ثم فإن تسريبه أسهل كثيرًا، في الوقت الذي نفذت فيه مصر مستويات أعلى من الامتحانات الإلكترونية، مردفًا: "المسؤولون عن السات قالوا لنا مش هنرجع الامتحان مصر إلا لما نحوله إلكتروني، وإن أمامهم 18 شهرًا حتى ينجحوا في هذا الأمر، وعرضنا عليهم استخدام منظومتهم، لكن كبرياؤهم لم يسمح بهذا، وتفوقنا عليهم في أداء هذا الموضوع".