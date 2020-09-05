محمود حميدة عن سر عشقه لسيوه: أعرف فيها ناس وما خفي كان أعظم

كشف الفنان محمود حميدة، عبر حسابه على "فيس بوك"، سر حبه وعشقه لواحة سيوة والذي يتردد عليها بكثرة الفترة الأخيرة.

وكتب حميدة: "فية شوية أسئلة بتتكرر هنا من السيد الجمهور، وحبيت أرد كل يوم كده على سؤال لحد ما أعملكوا قريباً Live، سؤال إيه سر حبى لسيوة وأهل سيوة؟عايز أقول إن عندي علاقات كتير جداً في ربوع مصر كلها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً لكن أنا ارتبط بسيوه ارتباطا خاصا".

وأضاف، "أولاً زي ما أنتو عارفين إنها منطقة نائية ومنعزلة وخدماتها ضعيفة، مفيش اهتمام بيها من السلطات على الرغم من أنها تتبع محافظة مرسى مطروح، وأنا مهتم بالمكان وبأهل المكان وأعرف ناس كتير فيها وعلى رأى المثل ما خفي كان أعظم، وأتمنى إني أعرف كل الناس اللي في سيوه، كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم، بالإضافة إني شخص بميل إلى الصحراء، مش عارف إيه السبب! بقول على نفسي شخص صحراوي يعني".

ونشر "حميدة" مؤخرا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من داخل بحيرات سيوة، في إشارة لاستجمامه بإجازته.

ويحرص "حميدة" من وقت لآخر، على نشر صوره بصحبة أصدقائه "الطيبين" من سيوة، حسب وصفه.

وسبق وأن نشر "حميدة" صورة له منذ 20 عامًا، بصحبة أصدقائه القدامى، وصورتهم الحالية بعد لقائه بهم مجددًا، وقوله "سيوة من 20 سنة ودلوقتي، ما أجمل لقاء الأهل".