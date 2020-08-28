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محمود حميدة يسترجع ذكرياته بنشر كواليس "يوم حار جدا"

كتب:

حاتم سعيد حسن
05:21 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
محمود حميدة

محمود حميدة

نشر الفنان محمود حميدة عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورا لكواليس فيلم "يوم حار جدا" والذي تم عرضه للمرة الأولى منذ 27 عاما.

وظهر في الصورة بصحبة "حميدة" أبطال الفيلم كل من الفنان محمد فؤاد والفنانة شريهان ومخرج الفيلم خيري بشارة.

وفيلم "يوم حار جدا" من تأليف زينب عزيز وشارك فيه عدد من الفنانين من ضمنهم: "علاء ولي الدين، سمر الشيخ، حسن عبد الفتاح وحمدي الوزير".

وكان قد حرص الفنان محمود حميدة على تهنئة جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

 ونشر "حميدة" صورة احتفالا بالعام الهجري الجديد معلقا: "كل عام وحضراتكم بصحة وبخير".

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