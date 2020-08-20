محمود حميدة يهنئ جمهوره برأس السنة الهجرية

حرص الفنان محمود حميدة على تهنئة جمهورة ومتابعيه عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك".

ونشر "حميدة" صورة احتفالا بالعام الهجري الجديد معلقا: "كل عام وحضراتكم بصحة وبخير".

يذكر أن الفنان محمود حميدة كان قد استعاد ذكرياته مع فيلم "الثعالب" الذي مضى عليه ما يقرب من 27 عامًا.

ونشر محمود حميدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من أحداث الفيلم بصحبة الفنان الراحل إبراهيم نصر، معلقًا عليها "الثعالب 1993، إبراهيم نصر".

وكان محمود حميدة قد شارك في فيلم "الغسالة" والذي عرض بموسم عيد الأضحى الماضي من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز، وأفلام مصر العالمية، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، أحمد حاتم وهنا الزاهد وشيرين رضا وبيومى فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف.

الفيلم تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة تتحول إلى آلة زمن، ما يخلق العديد من الصراعات والمفارقات الكوميدية.