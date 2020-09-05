دور العرض تستقبل أفلام "أكشن" جديدة الشهر الجاري منها "موسى"

تبدأ دور العرض السينمائية، في التعافي من أزمة كورونا التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية، والعودة بشكلٍ تدريجي واستقطاب أفلام جديدة تجذب بها الجمهور مُجددًا، وسط الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس، حيث تستقبل السينمات أفلاما جديدة خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وتأتي البداية، مع فيلم "موسى"، حيث أطلقت قبل أيام، شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، الإعلان التشويقي للفيلم الذي يمثل انطلاقة قوية لصناعة أفلام الخيال العلمي في مصر بإنتاج هو الأضخم لهذه النوعية من الأفلام في تاريخ السينما المصرية، ومن المرتقب طرح الفيلم قريباً في السينمات.

ونجح الإعلان التشويقي في أقل من دقيقة في رفع درجة الترقب، حيث تسيطر عليه أجواء ظلامية تشبه الديستوبيا، ويتضح أنه يضم العديد من أطراف الصراع أحدها تنذر بنهاية العالم القديم مصحوبة بمشاهد انفجارات، وإياد نصار يحكي عن يوم حزين في حياة البلد مع مشاهد للمدينة الخاوية، وروبوت عملاق يبدو أنه يتم التحكم به عن بعد عن طريق جهاز موصل برأس كريم محمود عبدالعزيز.

وكان المخرج بيتر ميمي قد نشر البوستر التشويقي للفيلم عبر "فيسبوك"، واستقبله الجمهور بموجة من التساؤلات عن موعد طرح الفيلم، ومن المقرر أن تبدأ قريباً مرحلة المونتاج وإضافة المؤثرات البصرية باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

الفيلم يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترع ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبد الله، ويشارك في إنتاجه ثلاث من كبرى شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

ومن جانبها، قررت الجهة المنتجة لفيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت طرحه بدور العرض السينمائي يوم 16 سبتمبر الجاري، على أن ينطلق عرضه بعدها بيوم واحد بعدد من البلدان العربية.

وطرحت الجهة المنتجة للفيلم الإعلان الدعائي الرسمي له، الخميس الماضي، حيث يغلب عليه طابع الأكشن والإثارة والتشويق.

"زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعي، منة فضالي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد زاهر، مدحت تيخة، من تأليف حسام موسى.

يذكر أن الحكومة المصرية قد قررت عمل السينمات والمسارح بـ 25% من طاقتها الاستيعابية، وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.