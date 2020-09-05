منع إقامة سوق المواشي الأسبوعي بالمنوفية

منعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، الأهالي من إقامة السوق الأسبوعي للمواشي من خلال غلق الطرق المؤدية إلى مكان السوق.

وقاد إسلام مبارك نائب رئيس مدينة تلا، الحملة وبرفقته قوة من مركز شرطة تلا وأقسام الإشغالات والإيرادات ورخص المحلات بالتواجد.

وجرى غلق جميع الطرق المؤدية لسوق المواشى بتلا منذ فجر اليوم ومنع الدخول والاقتراب من السوق، وكذا التمركز في كافة المداخل والشوارع والميادين وفرض كود أمني بكافة الطرق.

وشملت الحملة المرور على كل الطرق بالقرى لمنع التجمعات، ويأتي ذلك الإجراء في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ المنوفية، بمنع الأسواق والتجمعات الكبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وخوفا من زيادة تفشي المر .