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"تعليم المنوفية" تكرم المتفوقين في الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:46 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

كرم الدكتور أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الطالبتين فرح فهيم محمد من مدرسة السادات للغات، والطالبة أروى حاتم على من مدرسة الألسن الخاصة للغات، بعد تصعيدهما للمرحلة النهائية للمنافسة على المركز الأول في المسابقة الدولية الأولمبية للغة الأنجليزي Hippo 2020، والتي تجرى فعالياتها بنظام أون لاين هذا العام بسبب فيروس كورونا.

وأكد سويد ضرورة رعاية أبنائنا الطلاب الموهوبين والمبدعين والمبتكرين في مختلف مجالات الأنشطة والمواد الدراسية، وتوفير كل الإمكانات المادية والمعنوية لتنمية وتطوير مواهبهم، واستغلال هذه الطاقات الجادة بما يعود بالنفع العام على العملية التعليمية؛ لخلق جيل جديد قادر على تنمية وتطوير ذاته.

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