11% زيادة في الإنتاج البترولي بمنطقة "بدر 1" بقدرة مليون برميل سنويا

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ تطور نتائج أعمال قطاع البترول فى منطقة ميناء الحمراء البترولي عاماً بعد الآخر يتحقق مدفوعاً برغبة قوية في الاستفادة من إمكانيات الميناء المتميزة، مبينًا أنَّ الجولة التفقدية لرئيس الوزراء بالميناء مؤخراً وافتتاحه مشروع تطوير تسهيلات الشحن البحري أوضحت بقوة أن خطط قطاع البترول تحظى بمتابعة ودعم قوى من الحكومة والقيادة السياسية وهو ما يعطي دفعة قوية لمزيد من العمل والإنجاز.

الملا: خطط قطاع البترول تحظى بمتابعة ودعم قوى من القيادة السياسية

جاء ذلك خلال رئاسته الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتي بترول الصحراء الغربية "ويبكو" و"بدر-1" عن العام المالي 2019-2020 بالفيديو كونفرانس.

وأكّد الملا، استمرار تقديم الدعم الكامل لشركة "بدر-1" التي تمتلكها هيئة البترول بالكامل لاستمرار زيادة إنتاجها وتحقيق الاستدامة لتعظيم موارد مصر البترولية في إطار استراتيجية الوزارة الجارى تنفيذها.

زيادة الإنتاج البترولي بمنطقة "بدر 1" 11% لمليون برميل سنوياً

وأشاد الملا، بالنتائج المحققة في أعمال تطوير الميناء وكذلك في منطقة "بدر 1" بالصحراء الغربية وزيادة الإنتاج البترولي بها ليصل إلى أكثر من مليون برميل سنوياً، بنسبة زيادة 11% على المخطط.

وشدد وزير البترول، على أهمية الالتزام الكامل بالخطط الموضوعة سواء بالنسبة لإنشاء المستودعات الجديدة أو بالنسبة لمشروعات رفع كفاءة التسهيلات بمنطقة "بدر 1"، مع الالتزام المطلق بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين وضمان كفاءة تنفيذ العمليات.

ميناء الحمراء يستقبل 94 مليون برميل زيت خام بمتوسط 275 ألف برميل يومياً

من جهته، أوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة "ويبكو"، أهم نتائجها خلال العام المالي الماضي، حيث نجح "ميناء الحمراء" البترولي في استقبال وتداول 94 مليون برميل زيت خام من خلال تسهيلات الميناء بمتوسط 275 ألف برميل يومياً.

إنشاء خط بحري جديد بميناء الحمراء بطول 8 كيلومترات وشمندورة بـ100 مليون دولار

كما أشار رئيس شركة "ويبكو"، إلى الانتهاء من تطوير تسهيلات الشحن البحري بالميناء بإنشاء خط بحري جديد بطول 8 كم وكذلك شمندورة الربط البحري باستثمارات 100 مليون دولار.

ولفت إلى إطلاق ويبكو لأحدث تطبيقات "SAP" العالمية الرائدة في مجال نظم الإدارة المتكاملة لموارد المؤسسة "ERP"، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، كما عرض الموقف التنفيذى للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة طاقة الميناء.

واستعرض رئيس شركة "ويبكو"، نتائج أعمال شركة "بدر 1" التي نجحت في إنتاج مليون و15 ألف برميل زيت خلال العام المالي الماضي من منطقة "بدر 1"، مشيراً إلى أنَّه تمّ حفر بئرين استكشافيين و3 آبار تنموية باستثمارات 21 مليون دولار، أضافت نحو 5.7 مليون برميل مكافئ للاحتياطي المؤكّد بالمنطقة.

إضافة ضاغطين جديدين للغاز بـ6.6 مليون دولار

وأضاف رئيس شركة "ويبكو"، أنَّه جار تنفيذ مشروعات جديدة لرفع كفاءة تسهيلات الشركة بزيادة قدرة ضواغط الغاز من خلال إضافة ضاغطتين جديدين باستثمارات 6.6 مليون دولار، موضحًا موقف إنشاء مستودع جديد للزيت الخام بالمنطقة لزيادة الطاقة التخزينية بـ33% لتأمين عمليات استقبال الزيت الخام المنتج من شركات برج العرب وبتروسنان وبتروفيوم للبترول.