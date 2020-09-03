إلغاء الإجازات الأسبوعية بسبب أعمال التطوير بطريق شركات البترول بشبرا

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال التطوير بطريق شركات البترول، اليوم، التي تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول بالإضافة إلى إستغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، بشكل لائق وخلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، مما يضيف شكلا حضاريا جديدا للمنطقة.

وحضر الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبه السكرتير العام والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمهندس محمد الشامي استشاري المشروع، حيث تفقدوا مستجدات الأعمال وإستعراض المعوقات والمشكلات التي تعترض إنجاز المشروع وتأخيره، وشاهد أعمال التدبيش لترعة الاسماعلية ووضع طبقة الأساس تمهيدا لرصف الطريق وتوسعته وعمل أماكن إنتظار بشكل حضاري.

وخلال الجولة كلف المحافظ جميع المسئولين بإلغاء الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت والعمل طول الأسبوع لدفع الأعمال، وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للإنتهاء من المشروع والتنسيق مع كافة الأطراف لإستكمال نقل مرافق الكهرباء والغاز والبترول في القطاع الثاني

كما شاهد البدء في تطوير ورصف الطريق البديل موازي لطريق 2 لشركات البترول كما طالب المحافظ بوضع جدول زمني محدد وملزم لجميع أعمال المشروع لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.