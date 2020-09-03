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محمود مسلم

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمقاول لحيازته مخدرات وسلاحا بالشرقية

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نظيمه البحرواي
12:39 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، بعاقبة مقاول بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدي ومحمد بده وسكرتارية خالد إسماعيل.

وكان تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ضبط " س . م . ح"، 45 عاما، مقاول مقيم بالعاشر من رمضان لحيازته كمية من مخدر الحشيش "عقار الكبتاجون" وسلح ناري "بندقية خرطوش".

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.

 

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