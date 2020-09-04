جولات ميدانية ومؤتمرات حزبية لحشد الناخبين للتصويت بإعادة الشيوخ

كثفت الوحدات الحزبية وأمانات الأحزاب تحركاتها في مختلف المحافظات لدعم مرشحيها فى الدوائر التي يجرى فيها جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات تنطلق جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر يومي 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى داخل مصر يومي 8 و9 سبتمبر، ويتم إعلان النتيجة النهائية 16 سبتمبر الجاري.

وتواصل أمانات حزب مستقبل وطن عقد المؤتمرات الشعبية فى مختلف أنحاء المحافظة لدعم مرشح الحزب بمشاركة نواب الحزب عن المحافظة في مجلس النواب.

وحرص المرشح عمر القماطي على بث فيديوهات مصورة موجهة للناخبين بمحافظة الجيزة تناولت شرح برنامجه الانتخابي الذي سيعمل عليه تحت قبة مجلس الشيوخ في حال فوزه في الانتخابات.

وأجرى المرشح بالتنسيق مع نواب وقيادات الحزب بالمحافظة عدداً من الجولات الميدانية للقاء الناخبين والعائلات لكسب تأييدهم في جولة الإعادة بالانتخابات.

وتطرقت الزيارات الميدانية لقيادات حزب مستقبل وطن لأهالي الجيزة إلى حث المواطنين على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقال القماطي إن زياراته الميدانية مع قيادات الحزب لأهالي الجيزة خلال فترة الدعاية الانتخابية تتضمن شرح طريقة الانتخاب للمواطنين، وتوعيتهم بضرورة دعم الدولة في ظل التحديات التي تواجهها.

وأكد أن جميع أمانات الحزب بالمحافظة ستعمل على متابعة سير العملية الانتخابية ورفع تقريرها أولاً بأول لغرفة العمليات المركزية للحزب لحل أي عقبات قد تواجه تصويت الناخبين والعمل على حلها على الفور.

وأشار إلى أن أعضاء وقيادات الحزب يجهزون لجولة الإعادة لتسهيل سير العملية الانتخابية على جميع الناخبين من خلال توفير وسائل مواصلات لنقلهم لمقر اللجان الانتخابية وتوفير كمامات وكحول للوقاية من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وفي ذات السياق، انتهت عدد من الأحزاب منها الوفد والمؤتمر وحماة الوطن والشعب الجمهوري بجانب مستقبل وطن من تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن غرف العمليات التي دشنها الأحزاب تصب في صالح العملية الانتخابية والتيسير على المواطنين أثناء عملية التصويت فى الانتخابات سواء داخل مصر أو خارجها.

وقالت شيماء عبدالإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تواصل أعمال الرصد والمتابعة، لجولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ من خلال 1500 متابع.

وأكدت عبدالاله أن التنسيقية ستبدأ فور انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، في الاستعداد لانتخابات مجلس النواب، من خلال تحديد أسماء المرشحين، سواء على القائمة أو الفردي.

وطالبت الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات بمشاركة مؤسسات الدولة الرسمية في جهود زيادة وعي المواطنين بالشأن العام.