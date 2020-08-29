كيف تحسب فاتورة الكهرباء والخصومات على العداد

قدم الدكتور أحمد عبد الدايم المشرف على إدارة خدمات العدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، دراسة تجيب على أسئلة المشتركين الذين لا يعرفون الخصم من العداد وأسبابه.

وجمع "عبد الدايم" كل النقاط التي يستطيع بها المشترك أن يستفيد وكيف يمكنه أن يتابع العداد.

وكيف يعرف حساب استهلاكه في فاتورة الكهرباء والخصومات التي تجري على العداد من خلال شرائح المحاسبه لعام 2020.

شرائح المحاسبة لعام 2020

- من صفر إلى 50 كيلو وات 38 قرش/ ك.و.س

- من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرش / ك.و.س

- من صفر حتى 200 كيلو وات 65 قرش/ ك.و.س

- من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرش/ ك.و.س

- من 351 إلى 650 كيلو وات 118 قرش/ ك.و.س

المستهلك أكثر من 650 كيلو وات

- من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات 118 قرش/ ك.و.س

- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش/ ك.و.س

فرق الانتقال من شريحة إلى شريحة

هناك خصم في الشريحة الثالثة يسمى فرق الانتقال من شريحة إلى شريحة ويكون قيمته 22 جنيه للأسعار الحالية.. تحسب كالتالي:

كيلو × 38 قرش = 19 جنيهًا.

50 كيلو × 48 قرش = 24 جنيهًا.

أي أن إجمالي الشريحتين 43 جنيهًا لأول 100 كيلو.

أما من يتجاوز الـ 100 كيلو يعنى مثلا أصبح 101 فهذا يعني أن أول شريحتين جرى إلغائهم بالنسبة للمستهلك.

وبداية المحاسبة ستكون من الثالثة لأن المستهلك فوق الـ 100 كيلو، وطريقة حسابها كالتالي.

100 كيلو × 65 = 65 جنيهًا.

لهذا نقول 65 - 43 = 22 جنيهًا ومن هنا يجري خصم 22 جنيهًا عند الوصول إلى الشريحة الثالثة.

ومن هنا يكون الإجمالي الذي جرى خصمه 65 جنيهًا.

وهذا يحدث لأن الشريحة الأولى أول 50 كيلو بسعر مخفض 38 قرشًا، والتانية 50 كيلو بسعر مخفض 48 قرشًا، وهي التي تسمى شريحة محدودي الدخل حتى 100 كيلو فقط مدعومة.

لكن لو تجاوزت الـ 100 يعنى مثلا 101 ده معناه إن الدعم غير مستحق، لذا يجري حساب الـ 100 كيلو المستهلكة بإجمالي 65 جنيهًا.

وهذا لا يعني رفع الدعم نهائيًا ولكن مقسمة إلى فئات.

فرق الدعم بالإضافة إلى الخصم الثالث

الخصم الثاني نفس الفكرة لو وصلت 651 العداد يخصم تلقائيًا فرق استهلاك بقيمة 139 جنيهًا فرق الدعم، بالإضافة إلى الخصم الثالث والأخير.

ويجب أن تعرف الفرق بين الـ1000 كيلو المدعومة حتى آخر الشريحة السادسة، وتبلغ قيمتها 1180 جنيهًا والـ1001 غير المدعومة والتي تبلغ قيمتها 1450 جنيهًا للشريحة السابعة.

بمعنى إذا تجاوز المشترك فوق 1000 كيلو بكيلو مثلًا 1001 يعنى ذلك أن المشترك تخطى 1000، لذلك تجري محاسبته على 1000 كيلو في 1.45 قرش وتساوي 1450 جنيهًا، بدلًا من 1180 جنيهًا، وبالتالي يجري سحب الدعم والذي يبلغ 270 جنيهًا.

الإجمالي لو تجاوزت الألف كيلو

أما عن الإجمالي العام كله في حالة تجاوز الـ 1000 كيلو، فهو كالتالي:

22 + 139 + 270= 431 مضافاً إليه قيمة مقابل خدمة العملاء بواقع 40 جنيهًا لأن هذه آخر شريحة، أي أن الإجمالي العام وهو فرق الدعم في حالة تجاوز الـ 1000 كيلو 431 + 40 جنيهًا مقابل خدمة العملاء = 471 جنيهًا، بالإضافة إلى خصم مقابل خدمة العملاء فى آخر يوم من الشهر، وذلك وفقًا لآخر شريحة لدى المشترك.

خصم مقابل خدمة العملاء

- الشريحة الأولى جنيه واحد.

- الشريحة الثانية جنيهان.

- الشريحة الثالثة 6 جنيهات.

- الشريحة الرابعة 11 جنيهًا.

- الشريحة الخامسة 15 جنيهًا.

- الشريحة السادسة 25 جنيهًا.

- الشريحة السابعة 40 جنيهًا.

- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش/ ك.و.س.

ومن الضروري التأكيد أنه لا يجري خصم مقابل خدمة العملاء لكل شريحة، وأنما يجري الخصم بناءً على آخر شريحة مسجل عليها المشترك آخر يوم في الشهر فقط.

وفي حالة عدم الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد في نهاية كل شهر بالخصم التلقائي فيما يعرف بالمقروء بصفر، وقيمته 9 جنيهات شهريًا، في حالة عدم الاستهلاك.