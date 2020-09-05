أديب يستشهد بفيديو لـ"الوطن" عن اختفاء كأس أفريقيا: لقطات من 2013

استشهد الإعلامي عمرو أديب خلال حديثه ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة "mbc مصر" بالتقرير الذي نشرته "الوطن" للقطات وقت الهجوم على اتحاد الكرة، في أثناء تعقيبه على اختفاء كأس الأمم الأفريقية الذي تحتفظ به مصر بمقر اتحاد الكرة".

وعقب "أديب" على واقعة اختفاء الكأس بقوله: "حصل حكاية غريبة عجيبة صحينا قالولنا الحقوا كأس أفريقيا اللي مصر احتفظت بيه اختفى، الكأس موجود في اتحاد الكرة، راح فين؟ قالوا لأ ده مش الكأس ده بس، ده في مجموعة كؤوس وشوية دروع كانوا موجودين وراحو بردو، حاجة أغرب من الخيال، بس الكلام الأكتر إنه لما الجماهير هاجمت اتحاد الكرة وقت الإخوان، والجماهير دخلت ولعوا في اتحاد الكرة وخدوا معاهم الدروع".

وعن تفاصيل الواقعة، قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنَّ المجلس الحالي لم يفاجأ بعدم وجود الكؤوس في الخزانة، مشيرًا إلى أنَّ مجموعة من المقتنيات والتراث الكروي اختفت في أثناء اقتحام مقر الاتحاد في مارس 2013.

وأضاف "العطار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أن هذه الفترة تشهد تطويرًا هيكليًا وفنيًا في اتحاد الكرة، كما يجري تطوير مقر اتحاد الكرة: "بنعمل متحف صغير في مدخل الاتحاد ونريد وضع مقتنيات الاتحاد والتراث الكروي، ولما بدأنا ندور في المخازن، اكتشفنا إن فيه حاجات كتير مش موجودة، وجار البحث عما فُقد".

وحول أهم الكؤوس التي اختفت، قال إنَّ كأسي الأمم الأفريقية لعامي 1998 و2010 ليس موجودًا، إضافة إلى كؤوس البطولات العربية التي فازت بها مصر، إضافة إلى مجموعة من الهدايا والدروع، وتفاجأنا بكثرتها".