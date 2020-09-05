"جنوب الوادي": علاج 44 ألف مواطن بمستشفيات الجامعة في 4 شهور

أكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة ستظل حاضنة مجتمعية لكل محافظات الصعيد، مشيراً إلى أن مستشفيات الجامعة بطواقهما الطبية والتمريضية والأجهزة المعاونة؛ تبذل جهداً كبيراً لتقديم خدمات طبية فائقة لأبناء الإقليم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بالاهتمام ببناء الإنسان، مؤكداً أن الرعاية الطبية تعد أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري.

وقال "غرباوي" إن مستشفيات قنا الجامعية، كانت تستقبل حالات الطوارئ من عموم محافظة قنا لمدة يومين فقط أسبوعياً، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وبعد تحويل مستشفى قنا العام إلى مركز لعزل حالات كورونا، قررت جامعة جنوب الوادي استقبال جميع حالات الطوارئ، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، من محافظتي قنا والأقصر، ورغم أن هذا القرار أدى إلى زيادة الضغط على المستشفيات، إلا أنها نجحت في احتواء جميع الحالات.

وكشف رئيس الجامعة عن نتائج الجهد المبذول من مستشفيات قنا الجامعية بالأرقام، مؤكداً أن المستشفيات استقبلت خلال الفترة من 31 مايو 2020 حتى 31 أغسطس الماضي، 43 ألف و904 مواطنين، للكشف والعلاج، مشيراً إلى أن هذه الأعداد توزعت على المستشفيات المختلفة.

وأثنى رئيس جامعة جنوب الوادي على جهود العاملين بالمستشفيات الجامعية في قنا، بدايةً من الطواقم الطبية والتمريضية ونهاية بالأجهزة المعاونة، مؤكداً أن هذا الأداء المتميز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المخلصة من الجميع، رغم الكثير من المعوقات، مثل محدودية أعداد الطواقم، وامتحانات السنوات النهائية بكلية الطب، وامتحانات الدراسات العليا بالكلية، وغيرها من المعوقات.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي أن مستشفيات الجامعة ستواصل أداء رسالتها نحو المجتمع، من أجل تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأهالينا في صعيد مصر.