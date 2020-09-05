وزير التعليم: سنوسع مراكز امتحانات الـACT لتعويض الطلاب عن "SAT"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تواصلت مع إدارة امتحان الـACT، وعرضت عليها توسيع عدد مراكز الامتحانات نظير قبول كل المتقدمين لاستيعاب من فاتهم فرصة امتحانات الـSAT.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "أقصى ما يمكن ان تفعله الحكومة هو اعتماد شهادة الـACT بدلًا من الـSAT"، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين لخوض امتحان الـACT أكبر من استيعابه، إذ أنه جرى اعتماده منذ أسابيع فقط ولهذا فإن بعض الطلاب يواجهون مشكلات متعلقة بالتسجيل.

وتابع، أنه سيجرى أداء امتحان ACT في سبتمبر، ثم امتحان آخر في شهر أكتوبر: "وهناك فرصة أخرى في شهر ديسمبر، ثم فبراير وهي نظم شبه الـSAT جدًا، ونوفر لهم مراكز امتحان في مدارسنا المجهزة لامتحانات الثانوية العامة لزيادة عدد الممتحنين".

وأوضح، أنه يصعب إحصاء عدد طلاب شهادة الـSAT، حيث أنه من المفترض أن يتراوح ما بين 9000 طالب و10 آلاف طالب، لكنهم موزعين ما بين "جريد 10 و11 و12، وهم دلوقتي في الجريد رقم 12، واللي إحنا عارفينه تقديريًا إن في 2000 أو 3000 طالب محتاجين يتجاوزوا الامتحان ده عشان يدخلوا الجامعات المصرية".

وأردف، أن شركة كولدج بورد أرسلت خطابًا إلى الوزارة مفاده أنها لن تستكمل امتحانات الـSAT بمصر بسبب التسريب، وكان فيه أن 99.5% من الطلاب المتقدمين في آخر محاولة التي جرى إلغاؤها كانوا حاصلين على الـSAT، لكنهم كانوا يريدون تحسين درجاتهم.