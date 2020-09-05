بنسب تنفيذ بين 5 و80%.. 12 مسجداً جديداً قيد الإنشاء بالمنيا الجديدة

تضم محافظة المنيا نحو 3600 مسجد، منتشرة في كافة المدن والمراكز والقرى عللا مستوى المحافظة، فيما يجري إنشاء 12 مسجداً جديداً بمدينة المنيا الجديدة، تتراوح نسب التنفيذ بها بين 5 و80%.

وتشمل المساجد الـ12، التي يجري تنفيذها حالياً بمدينة المنيا الجديدة:

1- مسجد "وائل علي قطب" بالمنطقة الترفيهية، على مساحة 1000 متر مربع، بنسبة تنفيذ 50%.

2- مسجد "مؤمن محمود كامل"، بمنطقة "الياسمين ابني بيتك"، على مساحة 692 متراً، بنسبة تنفيذ 55%.

3- مسجد "محسن فؤاد حسن"، بالحي السابع المجاورة الثانية، على مساحة 1350 متراً، بنسبة تنفيذ 70%.

4- مسجد "الدكتور أحمد البدوي سيد"، بمنطقة الامتداد بالإسكان الاجتماعي، على مساحة 1325 متراً، بنسبة تنفيذ 45%.

5- مسجد "خميس موسى"، بمركز الخدمات بين الحي السادس والسابع، على مساحة 2007 أمتار، بنسبة تنفيذ 40%.

6- مسجد "زينب محمد حسين"، بالمجاورة الثالثة الحي الرابع، على مساحة 929 متراً، بنسبة تنفيذ 25%.

7- مسجد "سيد توني عبدالباقي"، بمشروع "سكن مصر"، على مساحة 1236 متراً، بنسبة تنفيذ 55%.

8- مسجد "حشمت حسني رجب"، بالمجاورة الخامسة، على مساحة 2234 متراً، بنسبة تنفيذ 20%.

9- مسجد "شريف نجيب محمد"، بالمجاورة السادسة، على مساحة 2236 متراً، بنسبة تنفيذ 5%.

10- مسجد "ناصر خالد ناصر"، بمنطقة "ابني بيتك" المرحلة الثالثة، على مساحة 925 متراً، بنسبة تنفيذ 55%.

11- مسجد "أحمد صلاح خلف"، بالمجاورة السابعة، الحي السادس، على مساحة 1985 متراً، بنسبة تنفيذ 80%.

12- مسجد "محمد خيري علي"، بمنطقة الامتداد، على مساحة 1016 متراً، بنسبة تنفيذ 5%.

وقال مسؤول بمديرية أوقاف المنيا إن عدد المساجد التي جرى إنشاؤها بالفعل في مدينة المنيا الجديدة، خلال الفترة الماضية، بلغ 6 مساجد تشمل:

1- مسجد "طلال أحمد معوض"، بمنطقة الامتداد، على مساحته 2000 متر.

2- مسجد "رضا عدلي محمود"، بالمنطقة الثانية "ابني بيتك"، على مساحة 2017 متراً.

3- مسجد "زينب محمد حسين"، بمنطقة "دار مصر"، على مساحة 1582 متراً.

4- مسجد "وائل عبدالحميد حسن"، بالحي السابع المجاورة الثالثة، بمساحة 1300 متر.

5- مسجد "المستشار أشرف محمد أنور، وشقيقه اللواء ناصر"، بالحي السادس، المجاورة الثالثة، على مساحة 1500 متر.

6- مسجد "محمد بكر حسن وشقيقه حسن"، بمنطقة خدمات الحي المتميز، على مساحة 1384 متراً.