الوزير يعلن سفر عدد من سائقي القطارات إلى أمريكا لتدريبهم

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن اختيار عدد من السائقين بالسكة الحديد لتسفيرهم إلى أمريكا لحضور دورات تدريبية على قيادة الجرارات الأمريكية الجديدة، مشيرًا إلى أنه لن يتم اختيار أي سائقين لأن الاختيار سيعتمد على الكفاءة وحسن الخلق، موضحًا أن الوزارة تعمل على تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن" على هامش تسلم الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة اليوم بميناء الإسكندرية، إن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تسعى إلى القضاء على حوادث القطارات بفعل تحديث وتطوير نظام الجر، لافتًا إلى أنه لا نية لزيادة أسعار تذاكر القطارات مرة أخرى في الوقت الحالي، موضحًا أن الجرارات الأمريكية الجديدة بها إمكانيات حديثة، ستعمل على تخفيض الحوادث.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قال: "مش هينفع نزود أسعار تذاكر القطارات على المواطنين أكتر من كده، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة التي تم تطبيقها الشهر الماضي معقولة جدًا، موضحًا أنه سيتم عمل دورات تدريبية للمهندسين والفنيين المصريين لمعرفة كيفية صيانة الجرارات الأمريكية الجديدة حال حدوث بها أي أعطال في المستقبل".

وزير النقل: مش هنقدر نزود أسعار التذاكر على المواطنين أكتر من كده

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة على هامش تسلمه الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة اليوم بميناء الإسكندرية، أن الوزارة ستتسلم الدفعة السادسة من الجرارات وعددها 10 جرارات الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على 100 جرار جديد وسيتم توريدها بدءًا من العام المقبل، منوهًا بأن السكة الحديد ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح وزير النقل أنه سيتم توفير جميع قطع الغيار الخاصة بالجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية الجديدة لمدة 15 عامًا، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل نحو 90 عربة قطار إسباني الفترة الماضية، منوهًا إلى أنه الفترة المقبلة سيتم زيادة رحلات القطارات لاستيعاب جموع الركاب.