ضبط 2.67 طن أسماك فاسدة في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم، من مصادرة طني و675 كيلو أسماك مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، قبل طرحها للبيع للجمهور .

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد وليد العيسوي مدير مباحث التموين بالغربية، يفيد بتمكن العقيد محمد نصحي وكيل مباحث الإدارة، بضبط طنين و675 كيلو أسماك ماكريل مجمدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ما يشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما جرى التحفظ على قائد سيارة، حال سيرها بدائرة مركز طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بتحري ظروف وملابسات الواقعة.