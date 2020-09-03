صحة الغربية: تطوير شبكات الغاز بقسم المبتسرين في عيادات كفر الزيات

أكد الدكتور هشام شيحة، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالغربية، الإنتهاء من تطوير شبكة الغازات بقسم المبتسرين بالعيادات الخارجية بمستشفى كفرالزيات العام، اليوم، الخميس، مؤكدًا عودة العمل بالقسم مجددًا، فى إطار خطة المديرية .

وقال الدكتور "وليد جمال الصياد" مدير مستشفى كفرالزيات العام، إن العمل بقسم المبتسرين بالمستشفى عاد مجددا، وتم استئنافه بشكل منتظم، بعد إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والقيام بأعمال التطهير، والصيانة الخاصة بالقسم.

جدير بالذكر أن مستشفى كفرالزيات العام بالغربية كان على رأس المستشفيات التى جرى تحويلها إلى مستفى عزل مع بداية جائحة فيروس كورونا، حتى صدور قرار وزير الصحة بإعادة المستشفى لعملها الطبيعى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.