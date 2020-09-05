اليوم.. استئناف حركة الصيد لمراكب السنار والفلايك بجنوب سيناء

استأنفت مراكب السنار والفلايك الصغيرة حركة الصيد في خليجي العقبة والسويس، في نطاق محافظة جنوب سيناء، اعتباراً من اليوم السبت، بموجب قرار هيئة الثروة السمكية بعودة أعمال الصيد، وسط فرحة كبيرة بين الصيادين.

وقال "صفوان المراغي"، مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء، إن فترة السماح بالصيد في خليجي العقبة والسويس لمراكب السنار والفلايك الصغيرة، بدأت اليوم السبت، وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالصيادين.

وأكد مدير الثروة السمكية أن المراكب ذات المحركات الثابتة، مثل "الشانشولا" و"الجر"، من المقرر أن تستأنف أعمال الصيد بداية من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتطوير ميناء الطور البحري، بتكلفة 49 مليون جنيه، ويجري حالياً تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى إنشاء مصنع ثلج لخدمة الصيادين.

وأكد مدير الثروة السمكية أنه جرى الانتهاء من كافة الاعتمادات للبدء في أعمال إنشاء مصنع الثلج، بتكلفة 35 مليون جنيه.