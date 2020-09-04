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محمود مسلم

رئيس مصلحة الري يتفقد أعمال حماية مدن جنوب سيناء من السيول

كتب:

حماده الشوادفي
10:34 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
الجولة

الجولة

واصل المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، جولة تفقدية بمحافظة جنوب سيناء، لليوم الثاني على التوالي لمتابعة مواقع أعمال الحماية الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية لحماية مدن طابا ونويبع ودهب من أخطار السيول.

وقال رئيس مصلحة الري، إنه جارى إقامة حواجز وقنوات صناعية بأودية "أم مغرا، أبو صوير، الحميرة" بمدينة طابا، وحاجز وادي "الصاعدة البيضا" بمدينة نويبع بطول 415 م2 بفرق منسوب 3.5 م2، بهدف حماية منطقة "المزينة" والميناء وطريق "نويبع - طابا" وخط الغاز بالمدينة .

وأوضح رئيس مصلحة الري، أنه جاري إقامة بحيرة صناعية على أحد الأودية الفرعية التي تصب على مدينة نويبع لحمايتها من الأخطار التي تداهمها خلال مواسم السيول، فضلًا عن إنشاء سد بوادي "الجيبي" التابع لمدينة دهب، لحماية المدينة وتغذية الخزان الجوفي.

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