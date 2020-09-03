التموين تعزز من الاحتياط الزيت بالتعاقد على 47 ألف طن والاستلام في نوفمبر
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الوطن
03:35 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
وزارة التموين
اكدت الهيئة العامه للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تعاقدها لشراء ٤٧٥٠٠ طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من ٧ شركات محلية.
واشارت الهيئة الي أن عمليات التسليم ستتم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ نوفمبر٢٠٢٠.
وقالت الهيئة أن تلك التعاقدات ستساهم في تعزيز الاحتياط الاستراتيجي من زيوت الطعام مشيرا إلى أن تلك التعاقدات تمت مع شركات القطاع الخاص وشركات الصناعات المحليه الصغيره لعصر واستخلاص الزيت الخام المحلي بهدف تشجيع القطاع الخاص بالدولة.