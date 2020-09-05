الأرصاد: طقس الغد حار رطب نهارا وأمطار غزيرة على جنوب سيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن طقس غد الأحد، إذ يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، والطقس معتدل على السواحل الشمالية، وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، وترتفع درجات الحرارة، ليكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة.

بينما ليلاً، يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، ويكون لطيفًا على الساحل الشمالية.

وتزداد احتمالية سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

ويتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 30 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 25

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 38 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 25

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 36 26

نخل 39 22

نويبع 40 30

طابا 38 25

كاترين 35 20

الطور 38 28

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 40 30

مرسى علم 38 28

الفيوم 39 25

بنى سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 45 29

أسوان 45 29

إدفو 45 28

أبوسمبل 42 27

الوادي الجديد 46 27

شلاتين 40 26

أبو رماد 39 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28