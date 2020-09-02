طقس الخميس.. حرارة وشبورة وأمطار خفيفة ونسبة الرطوبة بالقاهرة 85%

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا.

وأضاف الخبراء أنّه يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري.

وأوضح الخبراء أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة (20%؜)على مناطق متفرقة من الوجه البحري، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، إذ يتأثر شمال البلاد بمنخفض العروض الوسطى، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتصل الرطوبة العظمى على القاهرة 85% والصغرى 30%، فيما تسجل العظمى على السواحل الشمالية 90% والصغرى 45%، وتصل العظمى على شمال الصعيد 70% والصغرى 22%، وتسجّل العظمى على جنوب الصعيد 40% والصغرى 14%.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.25 والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 32 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 31 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 24

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 30 23

رأس سدر 36 25

نخل 37 23

نويبع 38 30

طابا 36 26

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 36 25

بني سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبوسمبل 41 28

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 27

حلايب 35 27

رأس حدربة 35 28