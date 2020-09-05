محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات ومخالفات البناء

واصل محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، اليوم السبت، تنفيذ عدة حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية، والمباني المخالفة لقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية، وبدون ترخيص بحي غرب شبرا الخيمة، ومدينتي قليوب وبنها.

وشهد المحافظ إزالة عقار مخالف بدون ترخيص، على مساحة 150 متراً، بشارع "نبيل السباك"، المتفرع من شارع "أحمد عرابي"، بمنطقة "أم بيومي"، في نطاق حي غرب شبرا الخيمة.

كما شهد المحافظ إزالة 12 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة "بلقس"، التابعة لمركز ومدينة قليوب، على مساحة 10 آلاف متر مربع.

كما شهد المحافظ أعمال استكمال إزالة 6 طوابق مخالفة بأحد العقارات بمدينة بنها بمنطقة الفيلات، حيث حصل صاحب العقار على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار، وقام بزيادة 6 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر، ولم يستجب لكل إنذرات الإزالة أو يتقدم للتصالح.

جاءت حملات الإزالة بحضور كل من اللواء هشام خشبة، السكرتير العام، واللواء مجدي العناني، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس علي عبدالستار، رئيس مدينة بنها، ومجدي نجاح، رئيس مدينة قليوب، ومن القيادات الأمنية، اللواء عماد عبدالعزيز، نائب مدير الأمن، واللواء عمرو أبو رية، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ عليها، مؤكداً استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات، وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية، ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة.