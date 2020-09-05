مصدر: حجم طلبات التصالح في مخالفات البناء قارب على 800 ألف

تواصل الدولة جهودها في مواجهة مخالفات البناء واستمرار فتح باب التصالح أمام المواطنين بكل المحافظات، حيث يحظى ملف التصالح باهتمام القيادة السياسية من أجل استرداد الدولة حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، علاوة على تقنين المواطن لوضعه من أجل حياة أفضل.

أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن حجم التعديات والتصالح على مخالفات البناء خلال الفترة الماضية بلغ نحو 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف حتى عام 2019 ومليون و900 ألف تعد على الأراضي الزراعية من2011 حتى 2018.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى وجود 226 مدينة تشهد انتشار العشوائيات، و40% من نسبة العشوائيات فى 5 محافظات، فضلا عن وجود 165 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها في 298 منطقة لمواجهة العشوائيات و41 مليار جنيه تكلفة تلك الوحدات منها 26 مليارا للمشروعات و15 مليارا قيمة الأراضي.

وأكد أن 53 منطقة غير مخططة تم تطويرها علاوة على 17 منطقة غير مخططة جار تطويرها، و318 مليارا تكلفة تطوير المناطق غير المخططة.

وأشار إلى أن طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تقدمها المحافظات أوشكت على الوصول إلى 800 ألف طلب، وتحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بسداد 25% رسوم جدية التصالح حتى نهاية سبتمبر الجاري هي كالتالي: 20 ألف جنيه في المدن عن مخالفات البناء، 5 آلاف في مخالفات البناء بالقرى، 40 ألف جنيه مخالفات البروز في المدن، 10 آلاف جنيه مخالفات البروز في القرى، 50 ألفا عن زيادة المسطح في المدن، 12 ألف جنيه عن زيادة المسطح في القرى، 80 ألف جنيه عن بناء السطح بالكامل بالمدن، 20 ألفا عن بناء السطح بالكامل بالقرى، 120 ألف جنيه عن تحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح في المدن، 30 ألف جنيه عن تحويل البدروم لنشاط غير مرخص في القرى، و250 ألف جنيه قيمة جدية التصالح بشأن البناء بدون ترخيص في عواصم المحافظات، و160 ألفا فى المدن و40 ألفا فى القرى.