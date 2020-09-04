الفريق اللبناني الاستعراضي يصل القاهرة لتقديم فقرات بقرعة كأس العالم

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، صباح اليوم الجمعة، الفريق اللبناني الاستعراضي، في زيارة للبلاد للمشاركة في قرعة كأس العالم لليد وتقديم عدة فقرات فنية بحفل القرعة، والتي ستقام تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وهي النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

وأشرف أعضاء مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار ممثلا في نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة، وأعضاء المكتب محمود إبراهيم وسامح عبدالباسط بالإشراف على إنهاء إجراءات وصول الفريق الذي يضم 17 راكبا على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في تاريخها، ويختلف نظام المسابقة عن البطولات السابقة بعد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 وذلك لأول مرة في التاريخ، وهي النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021، وكانت النسخة الماضية من البطولة أقيمت في بلدين، بينما تنظم القادمة في 3 دول مما يضع البلاد في تحد جديد، وتقام البطولة تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتعاون 18 وزيرا بالحكومة.