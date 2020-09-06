أفضل بنك في الأسواق الناشئة حول العالم لعام 2020.. "التجاري الدولي" يحصد ثمار 18 عاما من الجهد والتطوير والابتكار

لكل قصة نجاح بداية وأبطال.. ولا أحد يشك أن البنك التجارى الدولى تمكن من تحقيق قصة نجاح رائدة فى السوق المصرية، ويكاد يكون فى الشرق الأوسط والقطاع المصرفى الدولى بشكل عام، هذه القصة مرت بمراحل عديدة إلى أن أنتجت للاقتصاد المصرى أكبر بنك قطاع خاص فى الدولة، وأحد أهم المنافسين على الساحة المصرفية المصرية والإقليمية، وأحد أهم المتصدرين المصريين لمنصات التصنيف الدولية، وواجهة مشرفة تتحدث باسم مصر فى المحافل المالية الدولية ومنتديات الاستثمار العالمية.

بداية القصة كانت عام 2002 مع تولى هشام عز العرب رئاسة مجلس إدارة البنك، ووضعه لخطة تطوير فريدة بمراحل محددة، واستقطابه لعدد من أهم الكفاءات المصرفية فى مصر والمنطقة العربية لتعاونه فى العمل بالبنك.

هشام عز العرب يقود البنك لتدوين قصة نجاح رائدة ويقفز بصافى الأرباح 574%.. والمركز المالى 501%.. والودائع 456%.. فى آخر 10 سنوات

وتمكن «عز العرب» بخبرته الدولية التى تخطت الـ15 عاماً، شغل خلالها العديد من المناصب المرموقة كمنصب العضو المنتدب لبنك جى بى مورجان لندن، ثم العضو المنتدب لدويشته بنك لندن، من إضفاء الطابع العالمى بكل ما يملكه من مميزات على منظومة مصرفية محلية. فلم تكن الجوائز التى يحصدها البنك على مستوى العالم إلا شهادة نجاح، وتأكيداً على ثقة العالم فى فلسفة جديدة انتهجها CIB ليحقق تجربة فريدة من نوعها قد يصعب تكرارها كثيراً، وهذا ما أكدته أكثر من 179 جائزة ما بين دولية وإقليمية فى مختلف مجالات القطاع المصرفى تمكن «التجارى الدولى» من حصدها منذ عام 2009 وحتى الآن، كان آخرها منذ أيام قليلة اختيار مؤسسة «جلوبال فاينانس» CIB كأفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام 2020.

جامعات عالمية تضع "تجربة CIB" ضمن مناهجها.. وقيادة البنك تراهن على "التكنولوجيا" و"تحليل البيانات" وتربح الرهان

انتهج «عز العرب» فلسفة مبتكرة متخذاً من التكنولوجيا منهجاً له بكونها أحد أسس استمرارية نجاح الكيانات المصرفية فى السنوات القادمة، ليصبح أول بنك فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يستخدم نظام الـBig data من خلال تكوين أول فريق يعمل بهذا الشأن فى الشرق الأوسط عام 2014، لتحليل سلوكيات وأنماط استهلاك العملاء، لتوفير احتياجاتهم من منتجات وخدمات جديدة، فضلاً عن تطبيق نظام تقييم ائتمانى لأول مرة لا يعتمد على التاريخ الائتمانى للعميل بقدر اعتماده على تحليل سلوكيات العميل الحالية للتنبؤ بالحد الائتمانى الأقصى المقترح. ودفع ذلك جامعة هارفارد -أفضل الجامعات فى العالم- لنشر دراسة أجراها باحثوها عن قصة نجاح CIB تحت عنوان «قيادة التحول وقت الأزمات»، وذلك لأول مرة فى تاريخ الشركات المصرية، كما أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال عن إدراج CIB ضمن الدراسات التى تقدمها الكلية والخاصة بنماذج الأعمال الناجحة لطلابها من الدراسات العليا. كما يعد «التجارى الدولى» من أوائل البنوك فى السوق المصرية التى أطلقت خدمات الإنترنت، والموبايل البنكى، ومحفظة الهاتف المحمول، علاوة على خدمة المساعد الآلى Chat Bot Zaki وتكنولوجيا رمز الاستجابة السريع QR Code، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلى الجديدة Cash & GO، ومنصة CIB Business Online. ويعتبر «التجارى الدولى» المؤسسة المصرية الوحيدة التابعة للقطاع الخاص التى تم اختيارها لعضوية فريق عمل الاقتصاد الرقمى «DETF»، وهو شراكة بين الاتحادين الأفريقى والأوروبى بهدف تحقيق التكامل وترسيخ أطر التعاون بين كافة دول القارة السمراء.

اتسم «عز العرب» بالجرأة التى تكفى لإطلاق أول برنامج يستهدف تحقيق التوافق بين مصالح المساهمين وطموحات فريق العمل، من خلال إتاحة ملكية الموظفين للأسهم فى عام 2006، التى ساهمت فى تطوير أداء البنك بنسبة كبيرة. كما اعتاد CIB على تحقيق الإنجازات الواحد تلو الآخر ليكون أيضاً أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لمؤشر المساواة بين الجنسين GEI الذى تصدره مؤسسة بلومبرج العالمية، ويضم 325 مؤسسة من جميع أنحاء العالم.

كما كان «التجارى الدولى» أول من يستخدم العائد على رأس المال المعدل وفقاً للمخاطر RAROC وهو إطار متعلق بتحليل الأداء المالى المعدل وفقاً للمخاطر وتقديم رؤية ثابتة للربحية عبر الأعمال. وعلى صعيد المسئولية المجتمعية قام «عز العرب» بإنشاء مؤسسة البنك التجارى الدولى فى عام 2010، تستهدف تقديم خدمات للأطفال الأقل حظاً فى مجالات الصحة والتعليم.

وجاءت النتائج المالية لرئاسة «عز العرب» للبنك التجارى الدولى كأبرز الأمثلة المعبرة عن كيفية نجاح الإدارة فى تعظيم ثروة الملاك، الذى يمثل الهدف الرئيسى فى الإدارة الحديثة للأعمال، حيث ارتفع صافى أرباح البنك خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 574% من 1.75 مليار جنيه خلال عام 2009 ليصل إلى 11.8 مليار جنيه خلال عام 2019. بينما تراجع صافى أرباح البنك خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 6.6%، ليسجل 4.99 مليار جنيه، مقابل 5.35 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من 2019، والسبب الرئيسى للتراجع زيادة مخصصات البنك لتسجل 3.1 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل مليارى جنيه بنهاية ديسمبر 2019، وذلك للتحوط ضد حالات التعثر المتوقعة نتيجة تفاقم تداعيات فيروس كورونا.

كما ارتفع المركز المالى للبنك أيضاً خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 501% من 64.3 مليار جنيه بنهاية 2009، ليسجل 386.7 مليار جنيه بنهاية 2019، ووصل إلى 400 مليار جنيه مع نهاية النصف الأول من 2020.

وشهدت ودائع بنك CIB ارتفاعاً هى الأخرى خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 456% من 54.6 مليار جنيه بنهاية 2009 وتستحوذ على 6.3% من إجمالى ودائع البنوك، لتسجل 304 مليارات جنيه بنهاية 2019 وتستحوذ على 7.5% من إجمالى ودائع البنوك، ووصلت ودائع CIB إلى 320.15 مليار جنيه مع نهاية النصف الأول من 2020. وفيما يخص محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعملاء ارتفعت أيضاً خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 338.6% من 27.2 مليار جنيه بنهاية 2009 تستحوذ على 6.2% من إجمالى قروض البنوك، لتسجل 119.3 مليار جنيه بنهاية 2019 وتستحوذ على 6.35% من إجمالى قروض البنوك، ووصلت محفظة قروض CIB إلى 120 مليار جنيه مع نهاية النصف الأول من 2020.

وعلى صعيد محفظة التجزئة المصرفية بالبنك ارتفعت خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 910% من 2.7 مليار جنيه بنهاية 2009، لتسجل 27.28 مليار جنيه بنهاية 2019، فيما وصلت إلى 31.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2020، وعلى الرغم من استحواذ قروض الأفراد على النسبة الأكبر، فإن قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد الأسرع نمواً لدى البنك التجارى الدولى.

وشهدت حقوق الملكية خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 879% من 5.3 مليار جنيه بنهاية 2009، لتسجل 51.9 مليار جنيه بنهاية 2019، ووصلت إلى 52.4 مليار جنيه مع نهاية النصف الأول من 2020. كما ارتفع رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه فى مارس 2010، ليصل إلى 50 مليار جنيه فى يونيو 2019، ما جعل سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر وأقوى مكونات المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EX 30، ويقود حركة البورصة المصرية على مستوى العالم، حيث يعد علامة جذب لمجتمع الاستثمار الدولى.

وانعكست قوة سهم بنك CIB وتأثيره على البورصة المصرية على زيادة رأس المال المدفوع خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 407% من 2.9 مليار جنيه بنهاية 2009، لتسجل 14.69 مليار جنيه بنهاية 2019، ويعد رأس المال المدفوع الأموال التى تجمعها الشركة من خلال بيع أسهمها وليس من العمليات التجارية الجارية. كما ارتفعت ربحية سهم البنك التجارى الدولى الأساسى خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 180.8% من 2.61 جنيه لكل سهم بنهاية 2009، لتسجل 7.33 جنيه لكل سهم بنهاية 2019.

ولم تقتصر طموحات بنك CIB عند الحدود الجغرافية، فبعد فتح مكتب تمثيل بإثيوبيا، أعلن عن استحواذه على 51% من بنك Bank Mayfair الكينى، الذى سيتغير اسمه ليكون Mayfair CIB Bank Limited، وتأتى هذه الخطوة مُكَمِلة لخطط البنك التوسعية فى أفريقيا والتى يسعى البنك من خلالها لاقتناء فُرص الاستثمار المتاحة فى القارة الأفريقية له ولعملائه، والاستفادة من جهود التكامل الإقليمى والقارى ودعم التجارة البينية بين دول القارة، خاصةً فى ظل عضوية مصر وكينيا للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMES واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وانعكست قوة العلامة التجارية لبنك CIB فى وصول عدد عملاء البنك نهاية عام 2019 إلى 1.4 مليون عميل، وارتفعت شبكة الفروع إلى 207 فروع، لتستحوذ على 4.68% من إجمالى فروع البنوك، وسجل عدد الموظفين فى البنك 6900 موظف، بإجمالى 347.1 ألف ساعة تدريبية خلال العام الماضى، وتم تصنيف «التجارى الدولى» فى المرتبة 90 من إجمالى 500 شركة ضمن أفضل بيئات التوظيف وفقاً لمؤشر فوربس 2019.