التحقيق مع سكرتيرة الطبيب النفسي المتهم بالتحرش في طنطا

أصدر المستشار ياسين زغلول، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم توجيهاته إلى المستشار هاني محمد، رئيس نيابات غرب طنطا الكلية، بفتح باب التحقيق مع السكرتيرة الخاصة للطبيب النفسي المتهم بالتحرش بفتيات، التي تعمل في العيادة منذ 7 سنوات، تنفيذاً لطلب هيئة الدفاع عن الطبيب، كشاهد نفي عن الاتهامات المنسوبة للطبيب.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال الطبيب النفسي، بشأن البلاغات المقدمة ضده من عدد من السيدات، باتهامه بالتحرش بهن داخل عيادته الخاصة، ونفى كافه تهم التحرش الجنسي واللفظي الموجهة إليه.

وأوضح الطبيب المتهم أنه يتعرض لحملات تشويه ممنهجة، وابتزاز من جانب منافسين، عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بقصد التشهير بسمعته في الآونة الأخيرة.

وكان مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، قد تلقى إخطاراً من مأمور قسم أول طنطا، يفيد بورود شكاوى على إحدى الصفحات بموقع "فيسبوك"، تتضمن رسائل لعدد من السيدات، مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا، قام بالتحرش بهن لفظياً، وطلب إرسال صور خاصة لهن، ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب، وإيهامهن بأن ذلك نوع من العلاج النفسي.

وأوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي، بقيادة الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تم تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.