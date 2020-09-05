حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة

قاد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، حملة إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بعزبة البدرشين بمنطقة غرب الدائري وبقريتي المعتمدية وبرك الخيام بمركز ومدينة كرداسة.

وأسفرت الحملة عن إزالة عقار مكون من دور أرضي و دور علوي على مساحة 80 مترًا حتى سطح الأرض، وإزالة حوائط وبلاطات لعقار مكون من أرضي و5 أدوار مكرر على مساحة 150 مترًا، بعزبة البدرشين بمنطقه غرب الدائري بمدينة كرداسة.

وأزالت الحملة أيضًا 6 أسوار بلوك أبيض بطول 1050 مترًا بقريتي المعتمدية وبرك الخيام، لبنائها بالمخالفة على الأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه نائب المحافظ بالمرور بصفه دورية ومستمرة، لمنع وقوع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

وشارك في حملة الإزالة اللواء ياسر سامي، رئيس مركز ومدينة كرداسة، والأجهزة الأمنية.