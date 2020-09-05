"الري": أزلنا 57 ألف مخالفة على النيل و4 آلاف متر مربع ردم فوق النهر

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية الري، إنه منذ إطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في 2015، تجاوز عدد الإزالات للمخالفات 176 ألف إزالة، منها 57 ألف مخالفة على مجرى النيل، ومتبقي 8 آلاف مخالفة على مجرى النيل الرئيسي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي.

وأضاف "السباعي"، أن المخالفات وأعمال الإنشاءات على نهر النيل تؤدي إلى حدث اختناقات، وتؤدي في حالة رفع منسوب الماء نظرًا لاحتياجات الدولة من مياه النيل إلى غرق السكان المخالفين، مؤكدًا أن الدولة غير قادرة على إدارة النيل بشكل جيد نتيجة تلك الاختناقات، وهذه الإزالات للمخالفات تهدف لحماية المواطن بالدرجة الأولى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الوزارة قامت بإزالة ردم بلغ مساحته 4 ألف متر مربع فوق نهر النيل، محذرًا أن بعض المخالفين سيتم تحويلهم للتحقيق في النيابة العسكرية، كما أن وزارة الري سارعت وتيرة إزالة التعديات على المجاري المائية.

وعن الأزمات التي تواجهها الوزارة، أوضح المتحدث باسم "الري"، أن ضخ كمية مياه في نهر النيل في فرع رشيد بالكامل، به مشكلة جسيمة نتيجة أعمال الردم والاختناقات نتيجة التعديات على مياه النيل، مؤكدًا أن الدولة حريصة ومصرّة لاستعادة هيبتها في التعامل مع المجاري المائية بصفة عامة والنيل بشكل خاص، باعتبار النيل مورد رئيسي للتنمية.