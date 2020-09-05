شوقي: نساعد طلاب الدبلومة الأمريكية رغم مسؤولية جهات دولية عنها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تحاول مساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية للانتهاء من هذا العام الدراسي، مؤكدًا أن الدولة ساعدت طلاب الدبلومة رغم أنها شهادة أجنبية والجهات المسئولة عنها جهات دولية.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن امتحان "SAT" المأخوذ به في الدبلومة الامريكية أُلغي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبسبب التسريب التي كانت تحدث.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الفرق في طريقة الامتحانات "SAT" و"ACT" والتي تم استبداله نظرًا لحالات التسريب المتكررة، فذكر أن اختبارات الدبلومة الأمريكية تأتي من الخارج ورقيًا ومن السهل تسريبها، مؤكدًا أن هذا سبب في التحول للنظام الجديد.

وأكد أن هذا هو نفس المنهج ونفس الحصيلة الدراسية ونفس المادة العلمية، مشيرًا إلى أن من يروجون للاختلاف في النظام هم الذين يسربوا الامتحانات.