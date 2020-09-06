مصر تستضيف أول "بطولة عالم" بعد كورونا: سننظمها بشكل يليق بنا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، التى تستضيف مصر نسختها الـ 27، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 31 من شهر يناير المقبل، وذلك بمشاركة 32 دولة، لأول مرة فى تاريخ بطولة العالم لليد.

وشارك فى حضور الحفل الذى أقيم تحت سفح الأهرامات بالجيزة، وتابعه محبو ومشجعو كرة اليد على مستوى العالم، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والوزراء أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلي الدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة، والمهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من كبار الشخصيات، وممثلي 29 دولة بالإضافة إلى مصر الدولة المضيف للبطولة، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

وفى مستهل كلمته نقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة المشاركين فى حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، والمتابعين له من مختلف دول العالم عبر وسائل الاعلام، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لهذا الحدث الرياضى العظيم.

ورحب رئيس الوزراء بالحضور والمشاركين فى الاحتفالية على أرض الكنانة مصر مهد الحضارة والتاريخ المشرف والعريق ومن منطقة الأهرامات، أحد أهم وأعظم الشواهد على عظمة الحضارة الإنسانية، كما رحب بجماهير الرياضة المصرية والعالمية المتابعين لفعاليات هذا الحدث المهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، متمنيا التوفيق والنجاح للبطولة، وطيب الإقامة فى بلدهم الثانى مصر.

وتابع رئيس الوزراء: إنه لمن دواعى الفخر والاعتزاز أن نلتقى بهذا الحشد الكريم على أرض مصر للمشاركة فى حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد التى تستضيفها مصر فى يناير 2021، مؤكدا انه رغم العديد من التحديات التى يواجهها العالم حاليا على كافة الاصعدة ، الا ان الرياضة تظل دائما واحدة من اهم الآليات والقوى الناعمة، القادرة على نشر السلام والمحبة بين الشعوب، مضيفا ان الجميع يدرك كم كان للاحداث الرياضة، وخاصة الدولية منها، اليد الطولى والباع الكبير فى اذابة العديد من الخلافات وتقارب الثقافات وتلاقى الحضارات، خاصة عندما يتعلق الامر بالمنتخبات الوطنية، حينها ترتفع وتلتقى الرايات الوطنية، وينضوى تحتها كل ما دون ذلك.

وأضاف رئيس الوزراء: اليوم نتلقى بكم فى واحدة من اكبر الاحداث الرياضية التى يترقبها العالم خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد تعد هى المرة الاولى فى تاريخ البطولة التى يشارك ضمن منافساتها 32 منتخبا من مختلف دول العالم ، فضلا عن ظروف وملابسات استضافة البطولة فى ظل التحديات والجهود الدولية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، الامر الذى يمثل تحديا امام المنظومة الرياضية المصرية والدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أوجه الإعجاز والإنجاز المتتالية التى تشهدها الدولة المصرية فى شتى مجالات البناء والتنمية خلال الفترة الحالية، يجعلنا نرى ما نحن بصدده اليوم امتدادا طبيعيا لما آلت اليه الدولة المصرية العصرية الحديثة تحت القيادة الحكيمة والواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوها الى انه بذلك تتضح الجهود التى تبذلها الدولة على كافة الاصعدة الخارجية والداخلية، الرسالة التى تحرص القيادة السياسية على بثها وغرس جذورها بين شعوب العالم، مفادها ان السلام الاجتماعى والتواصل الحضارى والتكامل الانسانى هو السبيل الوحيد امام جميع الشعوب للعيش فى سلام وامان ورخاء، وهو الامل امام ابنائنا وشبابنا لتحقيق احلامهم وطموحاتهم وهو الاثر الذى يجب ان نتركه للجيل الحالى والاجيال القادمة، واثقين فى توفيق الله سبحانه عز وجل ، وعازمين تحت قيادة ودعم من كافة اطياف الدولة المصرية ان تكون هذه البطولة ومن خلال تضافر جهود جميع المشاركين، لتكون هذه البطولة نموذجا فريدا ومرجعية للكثير من الاشقاء والاصدقاء من جميع دول العالم فى شتى تفاصيلها التنظيمية والادارية، متمنيا النجاح والتوفيق فى خروج البطولة بالشكل الذى يليق بسمعة مصر وريادتها العالمية، وطيب الاقامة لجميع المشاركين، والاستمتاع بالمنافسات لجماهير الرياضة العالمية .

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة إلى أن بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد في نسختها الـ ٢٧، التي تنظمها مصر منفردة تُعد هي الأقوي بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة في النسخة الحالية من ٢٤ دولة إلي ٣٢ دولة منها ١٧ دولة من أوروبا القارة الأقوي في عالم اللعبة حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ إنطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضية، مضيفاً أن مباريات البطولة ستقام في ٤ صالات، الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة، وتتسع لنحو ٢٢ ألف متفرجاً، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة التى تتسع مدرجاتها لـ ٥٥٠٠ متفرج، إلى جانب صالة برج العرب بسعة ثلاثةآلاف متفرج، وأخيراً الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤٥٠٠ متفرج.

وأضاف وزير الشباب أن الاتحاد الدولي لكرة اليد قرر إسناد بطولات العالم للرجال إلي دولتين أو ثلاث مثل نسخة العام الماضي التي أقيمت بألمانيا والدانمارك وحصلت مصر فيها علي المركز الثامن بين أفضل منتخبات في العالم لكن هذه النسخة تنظمها مصر منفردة وهي مسؤولية كبيرة تقع علي عاتق الرياضة المصرية، وهو ما يُعد شرفا كبيرا لن تحصل عليه دولة أخري في العالم خلال النسخ المقبلة.

من جانبه، قدم الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، الشكر للدولة والحكومة المصرية، التى اصرت على اقامة البطولة فى ظل هذه التحديات والظروف التى تواجه العالم اجمع، مؤكدا على ان ذلك يعطى رسالة قوية بقدرة مصر على تنظيم مثل هذه الاحداث والبطولات العالمية فى ظل تحدى جائحة كورونا، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة كافة المشاركين فى البطولة.

وأعلن الدكتور حسن مصطفى خلال كلمته عن نية رئيس اللجنة الأولمبية الدولية حضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد، وهو ما يعد خبرا سعيدا. هذا وقد شهد الحفل، تقديم الموسيقار عمر خيرت عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي نالت إعجاب جمهور الحاضرين.