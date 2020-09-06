اختبارات الـSAT: توفير آلاف الأماكن لطلبة الدبلومة الأمريكية خلال أيام

قال أحمد فاخر، المدير الإقليمي لاختبارات امتحان الـSAT بالشرق الأوسط، إن امتحان الـSAT هو ليس مناهج، ولكنه اختبار لقياس نواتج التعلم، ولا يوجد مناهج للخضوع لاختبار الـSTA.

وأضاف "فاخر" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه طريقة الامتحان أونلاين هي خطوة انتهجتها كافة الدول العالمية وذلك لإغلاق باب التسرب أو الغش في الامتحانات، وتحجب الكثير من الشبهات التي قد يتعرض لها أي امتحان، موضحا أن طلبة الدبلومة الأمريكية في كل دول العالم يدرسون في مدارسهم بشكل طبيعي، وفي النهاية يختارون نظام الامتحان أما المدرسي أو الخاص بامتحان الـSAT.

وأكد أن هناك بعض الطلاب ممن قاموا بالتدرب على طريقة اختبارات الـSAT من قبل، ولكن في دول العالم يذاكر الطلاب المناهج الدراسية ومن ثم المثول لامتحان الـSAT وتظهر نتيجتهم بسرعة أونلاين: "النظام الإلكتروني للامتحان بيضمن عدم تسريب الامتحانات في أي دولة في العالم، ومفيش أي إنسان بيكون عارف الامتحان مطلقا"، مشيرا إلى أن أسعار الامتحانات الدولية دائما ما تكون متقاربة ماديا ولا يوجد فارق كبير بين ذلك النظام وغيره.

وتابع: "بنوعد الطلاب بمفاجأة في شهر 12 وشهر 2 اللي جايين، وبنوعدهم أنه خلال أيام قليلة هيكون فيه آلاف الأماكن لجميع طلبة الدبلومة الأمريكية، وبنشكر دعم وزارة التربية والتعليم معنا، وبيساعدونا ليل نهار على توفير تلك الأماكن ووفقنا".