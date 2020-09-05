وزير التعليم: نسعى للوصول لحل ينهي تسريب امتحانات "الدبلومة الأمريكية"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة تحاول الوصول لحل في مشكلة طلاب الدبلومة الأمريكية، فالهيئة المسئولة عن الجامعة بنيويورك تقوم بوقف أي امتحان يتم تسريبه، كما أن الوزارة تعمل على قدم وساق من أجل إنجار الامتحان قبل إغلاق مكاتب التنسيق، من أجل إلحاق الطلبة بالجامعات.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة قامت بتطبيق امتحان "ACT" بدلا من "CAT"، حيث يتم عقده إلكتروني وينهي عصر التسريب في امتحانات الدبلومة الأمريكية، موضحًا أنه تم تأجيل التنسيق لمن يأخذ فرصة في خوضه هذه الامتحانات.

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على حل مشكلة طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر سريعًا حتى لا يضيع عليهم هذا العام الدراسي، موضحًا أنه لا بد من دخول الامتحان لجمع درجة الإمتحان مع أعمال السنة، حيث إن أعمال السنة ليست كافية لاجتياز الدبلومة الأمريكية.