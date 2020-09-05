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استجابه لـ"مساء DMC": ضبط شخص عذّب كلبا بالإسكندرية

كتب:

محمد متولي
10:27 م | السبت 05 سبتمبر 2020
الواقعة

الواقعة

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن وزارة الداخلية ألقت القبض على الشخص الذي قام بتعذيب كلب في محافظة الإسكندرية، وذلك استجابة لما عرضته في برنامجها "مساء DMC".

وأضافت "الحصري" في برنامجها المذاع على فضائية "DMC"، أن الشخص كان يحمل عصا، وفي نهايتها سلاح أبيض، وأنه قام بالتعدي على الكلب: "ما يكمل ويضرب في البشر بالمرة، ده شخص مختل، وكان لازم القبض عليه، وإحالته للنيابة العامة"، موضحة أنها تأمل في أن يكون هناك قانون عما قريب يقضي بردع مثل هؤلاء البشر الذين يقومون بتعذيب الحيوانات.

وأكد أن الشخص سيُعاقب بالقانون بسبب ما قام به تجاه الكلب: "شكرًا وزارة الداخلية، ومتعودين على استجابتكم دائمًا".

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