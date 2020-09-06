أديب يقترح تحويل مجمع التحرير لمبنى إداري عالمي: "لو بقى مول هيتبهدل"

اقترح الإعلامي عمرو أديب، تطوير مبنى "مجمع التحرير"، بعد انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة العام المقبل، وأن تكون هناك فكرة لتحويله لمبنى إداري عالمي، وتقسيمه إلى مكاتب إدارية، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وأضاف "أديب"، :" لو اتحول مول هيتبهدل وهيتحول لجمعية استهلاكية.. ده المبنى شيك.. وأرض الحزب الوطني تنفع أوتيل على النيل"، فيما رد عليه أيمن سليمان رئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن تطوير مبنى التحرير يؤثر على مشاعر الكثير من المصريين، ليعقب أديب: "ده أنا عيني عليه".

وأكد سليمان، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن هناك دراسات فنية ومالية لمعرفة كيف يتم إدارة المبنى والكشف عن الأساسات والبنية الاساسية للمبنى، حيث إن كل الأفكار التي تخاطب الصندوق حول عمله لم تخلُ من مكون فندقي خدمي ما بين مكاتب إدارية وشقق فندقية وهذا مقترح كبير في تطوير المبنى.

وتابع: "هناك أقاويل حول وجود مسرح أو قاعة سينما بالمبنى، ولكن الهيكل العمراني غير قادر على استيعاب السينما".