عمرو أديب: السد العالي حمى مصر من الفيضان كما حدث بالسودان

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع في السودان صعب جدا، وآن الأوان أن يشعر المواطنون ويعلموا في مصر بما يحدث، بسبب بناء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للسد العالي، وافتتحه الرئيس محمد أنور السادات بعده: "قدر يقي مصر من مشاكل هذا الفيضان"

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن مصر دائما تقدم يد المساعدات لكافة الدول المنكوبة مثل لبنان أو العراق أو السودان وتقف بجانبها في كافة الطوارئ التي تقع فيها تلك الدول، موضحا أن ما يحدث الآن من ارتفاع في مناسيب المياه يجب الاستفادة منها لتخزين المياه في مصر: "له المتخصصين فيه، وبنتكلم على زيادات تاريخية في المياه، ويمكن يكون وقف لتخزين المياه جيد".

وأكد أن ذلك الفيضان لن يوقف مفاوضات مصر مع إثيوبيا بالتمسك بحقوق الدولة في مرحلة الجفاف والجفاف الممتد: "مستوى الأمطار ممكن أن يمتد للعام القادم وفرصة أننا نخزن مياه"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100 قتيل و100 ألف منزل مهدم وقابل للانهيار ونصف مليون إنسان مشرد، ومأساة حقيقية في أكثر من 11 ولاية سودانية بسبب الفيضان.