رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. السيول تغلق طريق سوهاج الصحراوي الغربي

كتب:

محمد بركات
08:08 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
السيول

السيول

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق سوهاج باتجاه قنا على الطريق الصحراوي الغربي، لوجود سيول أعاقت حركة المرور.

ومساء أمس جرى إغلاق طرق "سفاجا - سوهاج"، و"رأس غارب - الشيخ فضل" بسبب السيول التي تجتاح محافظة البحر الأحمر حاليا، فضلا عن إغلاق طرق "قفط - القصير" و"قنا - سفاجا" في قنا بسبب الرياح العاتية المحملة بالأتربة التي تعيق الرؤية وحركة السير.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

اقرأ المزيد:

عاجل.. إغلاق 4 طرق جديدة في البحر الأحمر وقنا بسبب السيول والرياح

السيول تقطع طريقي "سفاجا - سوهاج" و"القصير - إدفو" بالبحر الأحمر

عاجل.. فتح طريق قنا - سفاجا بعد ساعتين من الغلق بسبب السيول

"الأرصاد": السيول مستمرة على مصر.. غدا